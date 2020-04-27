Шулерські методи. Путін і компанія вважають громадян РФ клінічними ідіотами, яких можна переконати в чому завгодно

“Кремлівські” продовжують “радувати” публіку безсовісною брехнею про “гідні” доходи простих громадян. Ще зовсім недавно Путін розповів світові про те, що більшість мешканців РФ належить до середнього класу – до нього зарахували всіх, хто заробляє більше 17 тисяч рублів на місяць. І ось нове одкровення: відверто жебрацькі пенсії в РФ, виявляється, відповідають середньоєвропейському рівню. Про це радісно повідомили фахівці Академії народного господарства і держслужби – РАНХиГС. Виявляється, вони піднатужитися і розробили нові індикатори для оцінки достатності пенсійного забезпечення, запропонувавши їх Мінпраці, який, зрозуміло, з радістю підхопив “інноваційну” систему підрахунків.

Раніше при оцінці розміру пенсій в РФ враховували так звані “старі” індикатори – наприклад, коефіцієнт заміщення пенсією втраченого заробітку. Але він, на думку невтомних дослідників з РАНХиГС, не дозволяють адекватно оцінити ситуацію з виплатами. Між тим, судячи за даними Росстату, цей коефіцієнт в РФ не досяг і 40%. Більш того, він чотири роки поспіль скорочується. Зате РАНХиГС пропонує нові індикатори. Власне кажучи, це навіть не індикатори, а досить абстрактні, воістину шулерські критерії, які можна оцінювати так, як забажає оцінювач.

Приміром, шулери з РАНХиГС пропонують оцінювати згладжування зміни доходу в періоди до і після виходу на пенсію, захист пенсіонерів від бідності, забезпечення балансу між рівнем пенсій і заробітних плат. Серед запропонованих індикаторів: рівень ризику абсолютної і відносної бідності; дефіцит доходів непрацюючих пенсіонерів щодо прожиткового мінімуму пенсіонера, а також 40%, 50% та 60% медіанного доходу у відповідному суб’єкті РФ. Загалом, якщо більшість громадян РФ з зарплатою в 17 тисяч рублів – це середній клас, то і пенсіонери в країні щодо цього доходу – дуже навіть не бідні люди, які можуть відчувати себе “європейцями”. Оскільки ситуація в РФ з точки зору заміщення доходу пенсіонерів відповідає середньому рівню по країнах Євросоюзу. Загалом, можете радіти – і громадяни, і пенсіонери.

Нові підходи РАНХиГС припускають також оцінку доходу пенсіонерів з точки зору того, що в РФ вважається межею бідності. Тобто, якщо дохід в 10 тисяч і менше – це бідність, то пенсія вище цієї суми – вже цілком собі нічого, і навіть може котируватися на рівні показників країн ЄС, навіть незважаючи на те, що в бідних країнах ЄС пенсія тримається приблизно на рівні тисячі євро, а Данії, приміром, становить 2,8 тисячі доларів в місяць. Обчислити різницю з россиянским розміром пенсії не складно – вона настільки велика, що порівнювати європейські виплати по старості з россиянскими, м’яко кажучи, дивно.

У РФ в 2020 році мінімальний прожитковий рівень пенсіонера становить 9311 рублів, а середній розмір страхової пенсії по старості – 15495 рублів. У Німеччині середня пенсія становить близько 800 євро на людину, при цьому в середньому на родину – 1,9 тисяч євро. Витрати сім’ї пенсіонерів у Німеччині становлять в середньому 80% від одержуваної пенсії. Тобто середній дохід німецьких пенсіонерів становить близько 65 тисяч рублів на місяць. А якщо врахувати, що в Євросоюзі ціни на бензин, газ та продукти зараз нижча, ніж в середньому у РФ, то говорити про однаково “гідному рівні доходів європейців і мешканців путінської РФ і зовсім безглуздо.

“Кремлівські” всерйоз вважають простих громадян клінічними ідіотами, яких можливо переконати в тому, що їх рівень доходів дуже високий і загалом не гірше, ніж який-небудь Франції або Німеччини. Притому, що путінські чиновники, депутати та інші “державні діячі” навмисно не бажають бути “середнім класом” на 17 тисяч рублів на місяць або отримувати “європейську” пенсію в 12 тисяч рублів. На яку аудиторію розраховані їх “переконливі” аргументи? Це загадка. Мабуть, на тих, хто живе біля телевізора, ніколи не заглядаючи в холодильник. Але якщо такі наївні громадяни та існували коли-то в РФ, то до теперішнього часу всіх їх давно звів у могилу лютий коронавірус.