Названо захворювання, яке провокує серйозні ускладнення від коронавірусу

Зарубіжні медики назвали захворювання, яке передбачає великі ускладнення від коронавірусу. Йдеться про ендометріоз легенів. Доводи з цього приводу навело видання The Sun.Гінеколог Лариса Корда, яка в даний час лікує пацієнтів з коронавірусом у відділенні інтенсивної терапії в Лондоні, зазначила, – ті 10% жінок, які мають ендометріоз, що вражає легені, поставлені у велику небезпеку ускладнень, якщо отримають захворювання. З чим погодилася експертка Емма Кокс, генеральний директор Endometriosis UK, додавши, що пацієнтам з даним станом слід бути більш обережними.

“Наша порада полягає в тому, що такі люди можуть піддаватися більш високому ризику, в залежності від того, куди поширився ендометріоз. Ми не хочемо, щоб всі турбувалися про це захворювання, але варто насторожитися, якщо мав місце кашель з кров’ю на щомісячній основі. Ми бачили випадки, коли хтось страждав частою кровотечею з носа. Ваш найкращий захист від вірусу – це мінімізація соціальних контактів, регулярне миття рук і самоізоляція”, – пояснила Емма Кокс.

Терапевт і клінічний директор також висловився з цього приводу, запевнивши, – наявність ендометріозу, що вражає матку, не збільшує ризик важкої коронавірусної інфекції. Теоретично наявність аномальних тканин в грудях все ж передбачає ймовірність ускладнень від COVID-19.