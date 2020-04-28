У Рівненській області «закрили» село з-за спалаху COVID-19

В селі Зоря Рівненського району через спалах COVID-19 обмежили в’їзд і виїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.

«На позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС вирішено посилити карантин у селі. З сьогоднішнього дня починають встановлювати блокпости. До роботи у складі КПП залучені патрульні, представники Нацполиции, ДСНС, Нацгвардії і медики», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вони будуть перевіряти температуру, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, дезінфікувати транспортні засоби, які доставляють продукти харчування та ліки.

«Буде діяти особливий режим в’їзду і виїзду з населеного пункту. На місцевих дорогах рух транспорту обмежений, крім спеціального і певного. З 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту заборонено пересування громадян та рух транспорту. Рекомендується об’їзд населеного пункту у разі неможливості буде забезпечений транзит без зупинок через село», — наголошується в повідомленні.