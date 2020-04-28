Військовослужбовця підозрюють у привласненні близько 200 тисяч грн військової частини

Колишньому заступнику начальника фінансово-економічної служби військової частини в районі проведення ООС повідомлено про підозру у привласненні коштів військової частини у сумі близько 200 000 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, повідомили про підозру колишньому заступнику начальника фінансово-економічної служби військової частини в районі проведення операції об’єднаних сил. Військовослужбовець підозрюється у привласненні військового майна, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України)», — йдеться в повідомленні.

Так, за попередньою інформацією, підозрюваний, маючи доступ до розподілу і нарахування грошового забезпечення та інших належних виплат військовослужбовцям, безпідставно перераховував на власний особистий картковий рахунок грошові кошти.

«В результаті незаконних дій військовослужбовця державі завдано збитки у сумі близько 200 000 гривень», — наголошується в повідомленні.