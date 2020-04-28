Коронавирусный «бунт»: у «Слуги народу» висловилися проти всезагального карантину в Україні

У парламентській фракції «Слуга народу» виступили проти всезагального карантину в Україні.

Про це написала в Facebook заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

«Пожежа потрібно гасити там, де горить. Те ж стосується заходів проти коронавіруса. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, в Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікований, а в Чернігівській — всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними», — зазначила вона.

За словами Кравчук, на тлі пандемії в Україні назрівають економічний і трудової кризи.

«Більшість населення фактично залишилося без роботи і грошей — і ми не можемо закривати на це очі», — написала заступник голови фракції.У зв’язку з цим деякі депутати від «Слуги народу» звернулися до прем’єр-міністра Денису Шмыгалю з проханням розглянути можливість ослаблення карантину там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно.

Кравчук підкреслила, що також підписала цей документ.