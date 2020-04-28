У військовому госпіталі В Харкові спалах коронавіруса: заражені 14 осіб

У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (Харківському військовому госпіталі) виявлено масове зараження коронавірусом.

COVID-19 захворіло 14 осіб. Як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, про це розповів голова облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі UA:Харків.

З 8 хворих людей – це лікарі лікарні, ще один медик – прикріплений, який перебуває у відрядженні, а також 5 пацієнтів. Серед останніх двоє – військові пенсіонери, в тому числі і 82-річний. У деяких хвороба протікає безсимптомно, з-за чого лікарі сумніваються в діагнозі.

“При цьому лікарі, у яких встановлено інфікування, не вірять, що вони хворіють. Вони у свого керівництва отримали дозвіл направити зразки ще у Київ, щоб перевірити наявність коронавіруса”, – сказав Кучер. В цілому в Харківській області зростає захворюваність серед медиків – їх більше чверті хворих.