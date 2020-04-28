В Україні порівняно з минулим роком, кількість хворих на ботулізм зменшилася вдвічі, кількість померлих — втричі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров’я.

«Порівняно з минулим роком, у цьому році кількість тих, хто захворіли на ботулізм зменшилася вдвічі, кількість померлих — втричі. Зокрема, в 2019 році померло 3 людини: у Запорізькій області двоє і один в Чернігівській області. У 2020 році помер один чоловік у Вінницькій області», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з початку 2020 року в Україні зареєстровано 13 випадків ботулізму, захворіли 15 осіб. З них 14 дорослих та одна дитина віком 9 років.

«У цьому році, більше 60% людей, які захворіли на ботулізм — чоловіки. У 2019 році понад 60% тих, хто захворіли були жінки. І 60% людей, хворих — це особи у віці 25-55 років», — наголошується в повідомленні .

Також всі постраждалі в поточному році мали можливість отримати протиботуличную сироватку