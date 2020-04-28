Росіян просять підписати петицію проти поправок в закон «Про поліції»

На сайті change.org розміщена петиція, автор якої виступає «категорично проти розширення прав поліцейських». Мова йде про нову редакцію закону «Про поліції».

У петиції сказано, що запропоновані поправки — «цинічна спроба скористатися розгубленістю людей на тлі пандемії коронавіруса», і якщо поправки будуть прийняті, вони чреваті великими зловживаннями».

Автор клопотання зазначає, що, згідно з поправками, поліція отримає право оточувати житло та проводити огляд громадян, які намагаються зайти чи вийти, проникати в автомобілі громадян. Також поліцейські отримають повноваження застосовувати вогнепальну зброю проти затримуваного при будь-яких його діях, які вони визнають загрозою. Поліцейським планують дати імунітет від переслідування за дії, які вони вчинили при виконанні своїх обов’язків.

Автор петиції нагадує про протестних акціях минулого літа в Москві, відзначаючи, що досі жоден співробітник поліції не поніс відповідальності за побиття і травми. Якщо поправки будуть прийняті, подібні зловживання перестануть вважатися злочинними, наголошується в петиції, яку вже підписали понад 200 осіб.