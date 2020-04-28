ВОЗ сообщила о рисках повторного инфицирования Covid-19

Некоторые из выздоровевших имеют очень низкий уровень антител

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в субботу, что в настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от Covid-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.

В научном обзоре агентство Организации Объединенных Наций предостерегло правительства от выдачи так называемых “паспортов иммунитета” для инфицированных людей, поскольку их точность не может быть гарантирована.

Эта практика может на самом деле увеличить риски дальнейшего распространения, так как люди, которые выздоровели, могут игнорировать советы о принятии стандартных мер предосторожности против вируса.

“Некоторые правительства предположили, что обнаружение антител к SARS-CoV-2, вирусу, который вызывает Covid-19, может послужить основой для “паспорта иммунитета”, который позволит людям путешествовать или вернуться к работе, если они защищены от повторного заражения“, – сказали в ВОЗ.

На прошлой неделе Чили заявила, что начнет раздавать “паспорта здоровья” людям, которые, как считается, оправились от этой болезни. После проверки, на антитела к вирусу, они могут немедленно вернуться на рабочие места.

ВОЗ заявила, что продолжает анализировать данные об антителах на вирус, который появился в центральном китайском городе Ухань в конце прошлого года.

По данным ВОЗ, большинство исследований показали, что у людей, которые излечились от инфекции, есть антитела к вирусу. Тем не менее, некоторые из них имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в своей крови.

По состоянию на 26 апреля около 2,9 миллиона человек во всем мире были заражены новым коронавирусом, и более 200 тыс. человек умерли.