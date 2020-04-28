У Львові 27 медичних працівників захворіли коронавірусом

У Львові 27 медичних працівників, які заразилися коронавірусом, отримають від міста по 20 тис. грн кожен. Таке розпорядження підписав мер міста.

“Я сьогодні підписав розпорядження, що стосується 27 львівських медичних працівників, які заразилися COVID-19. Кожен з них отримає по 20 тис. грн. Вони рятували нашу з вами життя, ризикуючи своїм. Велике прохання до всіх міським головам, хто має таку можливість, допомагати медикам, підтримайте їх у цей складний час. Шановні медики, ви — наші герої, ми вас любимо і поважаємо”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як уточнили у міському штабі з протидії поширенню коронавіруса, мова йде про 27 медичних працівників міських установ, зокрема: 5 — лікарів, 9 — медичних сестер, 8 — лаборантів, 2 — рентген-лаборантів, 3 осіб молодшого медичного персоналу.