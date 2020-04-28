На Житомирщині знайшли ще 100 тонн «львівського» сміття: назріває новий скандал

Сміття з міста Львова знову не доїхав до санкціоновані звалища. Спочатку 100 тонн побутових відходів зі Львова знайшли на полі в Житомирській області. Тепер чергові 100 тонн виявилися на території занедбаного м’ясокомбінату в Новоград-Волинському.

З’ясувати, звідки взялася нелегальне звалище, допомогла перевірка сміття. В покладах побутових відходів виявилися платіжні документи зі Львова.

Як повідомляє поліція Житомирській області, в рамках розслідування належить перевірити орендаря території. Агентство novograd.city з’ясувало, що жителі міста неодноразово за останній місяць спостерігали які заїжджатимуть на комбінат вантажівки. Ті ж фури були помічені в районі міського полігону твердих побутових відходів.