Мер-“филатовец” відпущений на поруки

Суд відпустив на поруки мера міста Покрив Дніпропетровської області Олександра Шаповала, якого підозрюють у розкраданні державних коштів.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили із залу суду під поручительство моє і інших мерів”, — написав Філатов.

Нагадаємо, поліція Дніпропетровської області викрила мера та посадових осіб міської ради одного з міст області у розкраданні більше мільйона гривень бюджетних коштів.