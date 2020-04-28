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Мер-“филатовец” відпущений на поруки

28.04.2020

Суд відпустив на поруки мера міста Покрив Дніпропетровської області Олександра Шаповала, якого підозрюють у розкраданні державних коштів.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили із залу суду під поручительство моє і інших мерів”, — написав Філатов.

Нагадаємо, поліція Дніпропетровської області викрила мера та посадових осіб міської ради одного з міст області у розкраданні більше мільйона гривень бюджетних коштів.

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