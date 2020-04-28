У Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 3 тис. чоловік минулого тижня

У столиці за 17-ю тиждень 2020 року зареєстровано 3 525 хворих на грип та ГРВІ

У Києві на грип і гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ) захворіли 3 525 чоловік минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що в цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 84,4%.

«У столиці за 17-ю тиждень 2020 році зареєстровано 3 525 хворих на грип і ГРВІ. В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 84,4%. Наразі показник захворюваності становить 119,5», — повідомляє КМДА.

Повідомляється, що в цілому в столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 28,8% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло — 1 434 (зниження на 26,9%), дорослих — 2 091 (зниження на 30%).

«У структурі захворюваності діти становлять 40,7%, а на попередньому тижні — 39,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 23,1% — зареєстровано 614 випадків. До медичних закладів за 17-ю тиждень госпіталізовано 16 осіб, з них 9 — діти», — йдеться в повідомленні.