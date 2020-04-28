У Дніпропетровській області за день коронавірусом захворіли 5 медиків

Всього в регіоні повідомили про 5 нових випадків зараження.

За добу в Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 8 осіб, у тому числі у 5 медиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської обласної ради.

Нові випадки зараження виявили в Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі та Апостолівському районі.

«Дніпро — 3 ( 2 медичних працівника: МЛ 4), Кривий Ріг — 1 (духовний центр об’єднання християнських церков п’ятидесятників України), Кам’янське — 1, Апостолівський район -3 (3 медичних працівника: Апостоловская ЦРЛ)», — йдеться в повідомленні.

Станом на вечір 27 квітня в області провели 5063 тесту на коронавирусную інфекцію. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в регіоні становить 318 випадків. Ще у 513 осіб підозрюють наявність COVID-19.