У Львові ув’язнили жінку, яка до смерті побила пенсіонера

Вину 31-річної львів’янки, яка у стані алкогольного сп’яніння до смерті побила чоловіка похилого віку довели прокурори Львівської місцевої прокуратури №1.

Встановлено, що конфлікт між жінкою на пенсіонером стався 29 липня 2019 року на вулиці Генерала Тарнавського у Львові.

Тієї ночі зловмисниця напідпитку двічі вдарила 83-річного чоловіка кулаком у обличчя, а після цього взяла до рук ніжку табуретки та добила потерпілого.

Її протиправні дії кваліфіковано за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Обвинувальний акт до Личаківського районного суду м.Львова прокурори скерували наприкінці 2019 року, а вже у квітня цього року їй винесено вирок – 7 років позбавлення волі.

: golossokal.com.ua

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