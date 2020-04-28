У київських лікарнях з діагнозом пневмонія перебуває понад 400 осіб

Позитивний результат на коронавірус в середньому виявляється у більш 15% хворих пневмонією

У київських медичних закладах з діагнозом пневмонія перебувають 413 пацієнтів, 16 з яких були госпіталізовані за минулу добу. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає прес-служба КМДА.

При цьому вона зазначила, що зі спалахом коронавіруса в столиці вдосконалили надання медичної допомоги хворим пневмонії як найбільш небезпечного ускладнення COVID-19.

«По-перше, ми окреслили коло медичних закладів, які приймають пацієнтів із запаленням легенів. По-друге, відповідним наказом Департаменту зобов’язали керівників медустанов ввести обов’язкове ПЛР-тестування для цих людей. Це дало змогу посилити контроль за лікуванням пацієнтів з пневмоніями, убезпечити хронічних хворих від перебування поруч з людиною, який потенційно може виявитися інфікованим, і знизити ризик захворювання для лікарів, які зараз використовують посилені засоби захисту, лікуючи цю категорію хворих», заявила Гінзбург.

Вона зазначила, що позитивний результат на коронавірус в середньому виявляється у більш 15% хворих на пневмонію.