В Борисполі приземлився літак з українцями з США

Рейс прибув з Майамі.

В Україну прибув рейс із громадянами країни, які перебували в Сполучених Штатах і не могли самостійно повернутися додому з-за карантину. Як передає РБК-Україна, про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, рейс у понеділок, 27 квітня, був виконаний авіакомпанією «Міжнародні лінії України». Літак забирав громадян з Маямі, штат Флорида.

«Рейс з Майамі тільки що приземлився в аеропорту Борисполя. Перевіряють температуру по прибутті», — написав Він у Twitter.

В Україну прибули 259 громадян. Літак приземлився в 22 години.

Посол не уточнив, чи відправлять громадян на обсервацію. Попередньо, всім пасажирам літака потрібно пройти або обов’язкову обсервацію, або домашню самоізоляцію протягом 14 діб.