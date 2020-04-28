Директор однієї з найбільших металургійних компаній Росії помер від пневмонії

Генеральний директор найбільшої в Росії залізорудної компанії «Металоінвест» Андрій Варічев помер від двосторонньої пневмонії. Незважаючи на схожість симптомів, коронавірус у нього не виявили.

Про це повідомили в прес-службі «Металоінвесту».

«Він стояв біля витоків Металоінвесту і багато років керував ним», — прокоментував подію мільярдер Алішер Усманов, якому належить холдинг.

Генеральний директор найбільшої залізорудної компанії помер у віці 52 років. Лікарі поставили йому діагноз двобічна пневмонія, останні дні він лікувався за допомогою апарату вентиляції легенів. Зроблений до цього тест на коронавірус показав негативний результат.

Варічев обіймав посаду генерального директора компанії з 2009 року.