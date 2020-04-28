До 26 квітня 1986 року на ЧАЕС було ще дві аварії: грунт таємно зняли, ліквідатори померли один за іншим

До катастрофи 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції було ще дві аварії.

Як розповів один з ліквідаторів аварії на ЧАЕС, пожежник з Прип’яті Петро Шаврей, одного разу при завантаженні палива зірвався стрижень з паливом і розбив охолоджувальну сорочку.

«Тоді була велика витік радіації. По всій території станції грунт з глибиною метр зняли. Місто Прип’ять мили, машини у нас позабирали. Ми додому прийшли без форми, тому що вона була брудна, йшли в робочому білому вбранні. Тоді всі прилади зашкалювали», – згадав він.

За словами Шаврея, симптоми були такі, як у променевої хвороби: слабкість, нудота, блювота.

«Після цієї аварії шість осіб з однієї бригади померли в клініці, один за іншим. Але нам нічого не говорили», – додав ліквідатор.

Він повідомив, що друга аварія сталася через півроку в турбінному цеху.

«Завантажували ротор і він зірвався, полетів, і стався витік водню. Якби в той момент були зварювальні роботи, то був би вибух, станція б просто звалилася», – стверджує Шаврей.