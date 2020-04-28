Пентагон показав унікальні відео з НЛО і підтвердило їх достовірність

Пентагон оприлюднив ролики з непізнаними літаючими об’єктами, які були зняті з бортів літаків ВМС США.

Про це повідомляється на сайті головного американського військового відомства. У заяві наголошується, що оприлюднені ролики були зняті в листопаді 2004 року та в січні 2015 і не носять секретного характеру

Також у Пентагоні зазначили, що раніше ці кадри були несанкціоновано розміщені в публічному доступі – в 2007 і 2017 роках.

«ВМС США раніше визнавали, що ці відео, що циркулюють у відкритому доступі, дійсно були відео ВМС. Після ретельного аналізу департамент встановив, що санкціонований випуск цих несекретних відеороликів не розкриває будь-яких недоліків або систем і не перешкоджає будь-яким подальшим розслідуванням військових вторгнень в повітряний простір через невідомі повітряні явища», – сказано в повідомленні Пентагону.

НЛО на зйомці ВМС США

Скріншот відео

НЛО на зйомці ВМС США

Скріншот відео

Метою оприлюднення відео з НЛО зараз названо бажання розвіяти будь-які сумніви публіки в тому, чи були зазначені кадри справжніми.

«Повітряні явища, що спостерігаються на відео, залишаються охарактеризованными як «невідомі», – підсумували у військовому відомстві США.