Чиков: громадяни РФ мають право на виплату ₽10 т з-за COVID-19 у разі оголошення НС

Чиков: громадяни РФ мають право на виплату ₽10 тис. через COVID-19 у разі оголошення НС

Керівник міжнародної правозахисної організації «Агора» Павло Чиков заявив, що громадяни Росії мають право на виплати з-за коронавіруса, але тільки в тому випадку, якщо буде оголошено режим надзвичайної ситуації. «28 грудня 2019 року, коли епідемія вже поширювалася в Китаї, а вірусу був привласнений код COVID-19, тоді ще голова уряду РФ Дмитро Медведєв підписав постанову № 1928. Воно набуло чинності 1 січня 2020 року. Ним передбачені трансферти на фінансове забезпечення заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій федерального, міжрегіонального та регіонального характеру», — написав Чиков у своєму телеграм-каналі.

Серед цілей трансфертів вказані надання громадянам одноразової матеріальної допомоги в розмірі 10 тис. рублів на людину; фінансова допомога у разі втрати громадянином майна першої необхідності (за частково втрачене майно першої необхідності — 50 тис. рублів на людину, за повністю втрачене майно — 100 тис. рублів на людину).

Також передбачена виплата одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) у результаті надзвичайної ситуації — у розмірі 1 млн рублів на кожного померлого в рівних частках кожному членові сім’ї; сім’ям громадян, загиблих (померлих) в результаті НС, — у розмірі, що дорівнює вартості послуг, що надаються згідно гарантованого переліку послуг з поховання, встановленому законодавством Російської Федерації.

Також передбачені виплати людям, здоров’ю яких під час НС було завдано шкоди (тяжкий або середньої тяжкості шкоди — 400 тис. рублів на людину, легкий шкоду — 200 тис. рублів на людину).

Юрист зазначає, що 1 квітня 2020 року до надзвичайної ситуації саме у зв’язку з пандемією коронавіруса віднесено «поширення захворювання, яке становить небезпеку для оточуючих». Всього на сьогоднішній день в Росії зареєстровано 87 тис. 147 випадків коронавіруса в 85 регіонах. «Від зазначених виплат від держави їх та їх сім’ї відділяє лише факт невизнання пандемії коронавіруса в Росії надзвичайною ситуацією», — пише Чиков.

Відзначимо, що режим НС введено в Абакані і Елісті.