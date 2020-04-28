Кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів

Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 865 тис. осіб.

Станом на ранок понеділка, 27 квітня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 206 544 особи. Своєю чергою, одужали 865 733 людини.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 54 881 осіб, Італії — 26 644 осіб, в Іспанії — 23 190, Франції — 22 890 і Великій Британії — 20 794. У Китаї загалом — 4637 померлих. Всього у світі 2 971 477 інфікованих.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (965 785), Іспанія (226 629), Італія (197 675), Франція (162 220), Німеччина (157 770) Велика Британія (154 037) та Туреччина (110 130).

Трохи далі йде Іран (90 481), який в ніч на 23 квітня обійшов Китай (83 912) за кількістю інфікованих.

Найбільше померлих від вірусу у США, Італії та Іспанії. Найбільше одужань від COVID-19 в Іспанії, Німеччині, США.

: unian.ua

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