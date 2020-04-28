ЗМІ: у Волгограді в результаті вибуху в автомобілі загинула одна людина

У Волгограді в одному з припаркованих автомобілів спрацював вибуховий пристрій, передає ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Одна людина постраждала в результаті того, що в одній з машин у Волгограді спрацював вибуховий пристрій», — цитує агентство співрозмовника.

За даними портал V1.ru, вибухнула ручна граната. НП сталася на вулиці Хорошева, місце інциденту оточили поліцейські.

«Близько години тому я їхав з роботи і бачив машину, припарковану біля літнього кафе, біля якої лежав чоловік. Двері й капот легковика були відкриті, поруч стоять поліцейські. Перед цим батько чув гучний звук, схожий на вибух», — цитує видання одного з очевидців.

Доповнення від 19:23 мск: За попередніми даними, одна людина загинула, розповіли РІА«Новости» в екстрених службах.