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Цхінвал знову став Сталиниром

28.04.2020

Цхинвал опять стал Сталиниром

Президент Південної Осетії тимчасово повернув столиці республіки Цхінвалі стара назва — Сталинир. Його будуть використовувати під час заходів, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, випливає з указу, який опублікований на сайті президента республіки Анатолія Бібілова.

«Встановити в якості символу міста Цхінвал найменування «місто Сталинир», що використовується поряд з найменуванням «місто Цхінвалі», — йдеться в тексті.

Столиця Південної Осетії була названа Сталинир у 1934 році на честь Йосифа Сталіна. До цього місто називалося Цхінвал.

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