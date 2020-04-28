Цхінвал знову став Сталиниром

Президент Південної Осетії тимчасово повернув столиці республіки Цхінвалі стара назва — Сталинир. Його будуть використовувати під час заходів, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, випливає з указу, який опублікований на сайті президента республіки Анатолія Бібілова.

«Встановити в якості символу міста Цхінвал найменування «місто Сталинир», що використовується поряд з найменуванням «місто Цхінвалі», — йдеться в тексті.

Столиця Південної Осетії була названа Сталинир у 1934 році на честь Йосифа Сталіна. До цього місто називалося Цхінвал.