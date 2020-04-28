Винуватець смертельної ДТП на Волині отримав умовне

Винуватець ДТП у Ківерцівському районі, внаслідок якої загинула пасажирка автомобіля, відбувся умовним покаранням. Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, – передає ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 12 травня минулого року обвинувачений, керуючи «Audi», рухався автодорогою сполученням «Мочулки-Деражне». Так, за 450 метрів від повороту на санаторій «Пролісок», що у Ківерцівському районі, водій виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, де врізався у дерево.

Внаслідок ДТП одна з пасажирок померла, а інша отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Пригадав, що не зміг впоратися з керуванням автомобіля. Просив суворо його не карати.

Суд призначив винуватцю ДТП чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік, змінивши покарання на умовне терміном на один рік та шість місяців

: pravda.volyn.ua

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