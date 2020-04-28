«Слуги народу» звернулися до Шмыгалю з пропозицією щодо карантину

Група народних депутатів України, що входять у фракцію «Слуга народу» підписали звернення до прем’єр-міністра Денису Шмыгалю з приводу карантину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник глави президентської фракції Євгенія Кравчук.

Так, у своєму зверненні депутати просять послабити обмежувальні заходи в регіонах, де коронавірус не має такого широкого розповсюдження.

За словами Кравчук, такий компроміс дозволить уникнути катастрофічних наслідків для економіки і добробуту громадян.

«Пожежа потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавіруса. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, в Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними», – вважає Кравчук.

«Адже на тлі пандемії в Україні назрівають економічний і трудової криза. Більшість населення фактично залишилося без роботи і грошей – і ми не можемо закривати на це очі», – додала вона.

Крім того, нардеп підкреслила, що її підпис також стоїть під зверненням до глави уряду.