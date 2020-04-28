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Директора департаменту охорони здоров’я Київської ОДА звільнили після скандалу з медзакупками

28.04.2020

В. о. директора департаменту охорони здоров’я Київської області Максима Іонова з 4 травня припиняє свої повноваження. Про це йдеться на сайті обладміністрації.

Згідно розпорядження Київської ОДА від 24 квітня Максима Іонова звільнили з посади в. о. директора департаменту охорони здоров’я Київської області з 4 травня поточного року, пише 368.media

Причиною звільнення вказується «невідповідність займаній посаді в період випробувального терміну».

Наголошується, що раніше поліція відкрила проти Іонова кримінальну справу за підозрою в отриманні хабара при здійсненні медичних закупівель.

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