Економісти оцінили «запас міцності» Путіна при нинішніх цінах на нафту

В Росії нафтової криза може призвести до того, що країна залишиться без грошей.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Відзначається, що аналітики прогнозують, що в тому разі, якщо вартість російської нафти Urals буде коштувати 15 доларів за барель, то приблизно через два роки гроші в Росії закінчаться.

Так, за прогнозами економістів Deutsche Bank Петра Сидоров і Крістіана Ветошки, в РФ ліквідні резерви Фонду національного добробуту (ФНБ) Міністерства фінансів дуже скоро можуть вичерпати себе.

Підкреслюється, що зараз розмір резервів становить близько 120 мільярдів доларів. Аналітики відзначають, що цих коштів достатньо для того, щоб покривати дефіцит нафтогазових доходів протягом майже двох років.

При цьому, якщо ціна Urals досягне $ 30 за барель, то резерви через 6 років вичерпаються. Експерти на даний момент спостерігають ситуацію зі зниженням вартості нафти. Таким чином, 22 квітня вартість російської нафти Urals з поставкою у Роттердамі опустилася нижче $ 10. Дану ситуацію влада пояснює картельною змовою, а також ринковими спекуляціями.