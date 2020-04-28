Саакашвілі мав очолити митницю і податкову: Лещенко про те, що сталося в останній момент

Офіс Володимира Зеленського спочатку планував об’єднати посаду голови митниці та податкової і призначити на главу відомства Михайла Саакашвілі.

Про це написав колишній депутат Сергій Лещенко з посиланням на інсайдерську інформацію.

З’явилася нова інформація про кількох гучних перестановки в української влади: Офіс президента Володимира Зеленського планував об’єднати посаду голови митниці та податкової і призначити на главу відомства Михайла Саакашвілі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив колишній депутат Сергій Лещенко, публікуючи інформацію своїх інсайдерів.

Лещенко зазначив, що після проведення кількох консультацій офіс Зеленського вирішив спробувати Саакашвілі на посаді віце-прем’єр-міністра.

«У підсумку Кабмін оголосив «конкурс», який закінчиться вже в понеділок. До недавніх пір в шорт-листі на вакансії були кандидатури Олексія Любченка (податкова), Василя Цушка (митниця). Однак “раптом” виявилося, що вони підпадають під люстрацію. Тому Офіс президента думає про їх кандидатури і продовжує кастинг, а останнє слово буде за президентом Зеленським», — пише він.

Лещенко зазначив, що Зеленський віддасть перевагу тим керівникам, які готові взяти на себе відповідальність з конкретними термінами і цифрами «не залучаючи Банкову у свої розборки».