Генпрокурор Венедиктова відповіла на протест через справу Гандзюк

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відреагувала на протести під її будинком через справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, заявивши, що тих, хто прийшли, не можна назвати правозахисниками.

Своєю позицією вона поділилася вночі 28 квітня на сторінці в Facebook.

«Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів. Правозахисники – це зовсім про інше. Орган досудового розслідування, отреформированная прокуратура і отреформированный суд – це не той, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що в рази перевищує кількість осіб з фаєрами – це не те, є тільки власне бачення того, як має бути…, але це також неточно. 55 томів справи – не цікавить», – обурилася вона.

«Ви хочете правди? – Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства», – додала генпрокурор.