Нам відразу треба розділитися на дві нерівні частини. Одні скажуть, що російські влади здатні абсолютно на все і будь-яка підозра щодо них виправдано і спочатку справедливо. Інші скажуть, що, звичайно, російські влади далекі від ангельських зразків, і за ними тягнеться кривавий потічок, а список їх огидних вчинків непристойно довгий — однак не все зло в світі йде від Росії і не всі, у чому її звинувачують, є безумовною і безсумнівною істиною.

Історія з якимсь водієм, який три тижні тому, в розпал пандемії, всіляких карантинів і закриття кордонів прибув до Праги з валізкою рицину, щоб отруїти мера чеської столиці та ще якогось місцевого діяча, поки здається мені занадто карикатурною. Подвійно цікаво пов’язувати це з демонтажем пам’ятника маршалу Конєву. Максимум, чого я чекав у відповідь на цю акцію празького начальства — це перейменування станції московського метро. Ну, і Слідчий комітет очікувано порушив кримінальну справу, не має жодних перспектив. Пам’ятник зняли з постаменту 3 квітня, а вже через три-чотири, якщо вірити чеському виданню «Респект», до Праги прибув отруйник з отрутою. Як про це дізналися колеги з «Респекту», де зараз цей чоловік з отрутою, чому проти нього не прийнято жодних заходів — не дуже зрозуміло.

Хоча очевидно, що після отруєння Литвиненка, отруєння Скрипалів, вбивства в Берліні Зелімхана Хангошвили, люди готові повірити у що завгодно. Але все-таки страшна помста і вбивство іноземних політиків за знятого з п’єдесталу маршала — це було б зовсім пекельно. Тобто, ледве пам’ятник демонтували, як наші вожді негайно вирішили провчити чехів і спорядили вбивцю?

За цією логікою, охорону зараз треба приставити не тільки до празьким чиновникам, але і до всякої більш-менш серйозного начальству в Польщі, Прибалтиці і так далі. Росія образилася за останні роки на таку кількість закордонних діячів, які неправильно трактують події Другої світової війни і принижують роль СРСР і Червоної Армії, що на них вже ніякої отрути не вистачить, та й такої кількості кілерів у нас немає. Не ганяти ж по сто разів на відрядження Боширова з Петровим і не повертати ж з почесної пенсії депутата Лугового? Але загалом, вся ця історія говорить не тільки про чиюсь параної, але і про репутацію нашої з вами країни. І це теж поганий діагноз.