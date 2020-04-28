Саудівська Аравія добиває Росію. Європа і Азія три місяці не будуть платити за нафту

Королівство Саудівська Аравія пішов на угоду з Росією щодо скорочення видобутку нафти в рамках ОПЕК+, тому що її до цього схилив президент США Дональд Трамп. Але від протиборства з Москвою Ер-Ріяд аж ніяк не відмовився – війна іде іншими засобами, зокрема з допомогою цін. Надавши споживачам максимальні знижки в 10 доларів від вартості нафти марки Brent, саудити вирішили піти ще далі – споживачам в Європі і Азії запропоновано брати стільки нафти, скільки вони хочуть, а заплатити за неї вони можуть через три місяці. Росії нема чим крити.
Три місяці розстрочки
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- Демпінг на нафтових ринках Європи та Азії з боку Саудівської Аравії в останній місяць був на рівні 10-11 доларів від ціни Brent. Знижка збережеться, однак тепер клієнти Saudi Aramco можуть взяти саудівську нафту на 90 днів з безпроцентної відстрочкою платежу, пише Reuters. Роботу з «нафтовими» кредитами забезпечать банки Саудівської Аравії.
- На одному з нафтопереробних заводів в Азії агентству Reuters повідомили, що Ер-Ріяд запропонував включити в діючу угоду про постачання вексель, за яким можна буде провести оплату через банк протягом трьох місяців.
- При цьому Ер-Ріяд уникає войовничої риторики. За словами міністра енергетики Саудівської Аравії, угода ОПЕК+ і приєдналися до нього нафтовидобувних країн G20 прибере з світового ринку 20 млн барелів у день. Росія в рамках цієї угоди скоротить видобуток на 2,8 млн барелів – з 11,3 до 8,5 млн барелів. До такого ж рівня доведе свою здобич і Саудівська Аравія.
«Чорний місяць»
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- Опитані Bloomberg аналітики вважають, що угода не допоможе нафтовому ринку злетіти, але не дасть і потонути. Воно лише пом’якшить наслідки нафтової кризи, яка розгортається у нас на очах.
- У той же час глава Міжнародного енергетичного агентства назвав квітень «чорним місяцем» в історії нафтової індустрії. За словами Фатіха Біроля, світовий попит на нафту зменшився на 29 млн барелів на добу. Таким чином, ринок нафти повернувся на 1995 рік. За останні десять років попит на нафту зріс лише на 9,3 млн барелів.
- З 15 березня по 14 квітня середня ціна російської нафти марки Urals становила 19 доларів за барель. У лютому – березні вона становила 47,3 доларів. 9 квітня російська нафта коштувала в Північно-Західній Європі 16,71 долара. Росія дає знижку на свою нафту в розмірі 3,7 долара за барель.