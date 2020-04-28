Саудівська Аравія добиває Росію. Європа і Азія три місяці не будуть платити за нафту

Королівство Саудівська Аравія пішов на угоду з Росією щодо скорочення видобутку нафти в рамках ОПЕК+, тому що її до цього схилив президент США Дональд Трамп. Але від протиборства з Москвою Ер-Ріяд аж ніяк не відмовився – війна іде іншими засобами, зокрема з допомогою цін. Надавши споживачам максимальні знижки в 10 доларів від вартості нафти марки Brent, саудити вирішили піти ще далі – споживачам в Європі і Азії запропоновано брати стільки нафти, скільки вони хочуть, а заплатити за неї вони можуть через три місяці. Росії нема чим крити.

Три місяці розстрочки

Демпінг на нафтових ринках Європи та Азії з боку Саудівської Аравії в останній місяць був на рівні 10-11 доларів від ціни Brent. Знижка збережеться, однак тепер клієнти Saudi Aramco можуть взяти саудівську нафту на 90 днів з безпроцентної відстрочкою платежу , пише Reuters. Роботу з «нафтовими» кредитами забезпечать банки Саудівської Аравії. На одному з нафтопереробних заводів в Азії агентству Reuters повідомили, що Ер-Ріяд запропонував включити в діючу угоду про постачання вексель, за яким можна буде провести оплату через банк протягом трьох місяців .



При цьому Ер-Ріяд уникає войовничої риторики. За словами міністра енергетики Саудівської Аравії, угода ОПЕК+ і приєдналися до нього нафтовидобувних країн G20 прибере з світового ринку 20 млн барелів у день. Росія в рамках цієї угоди скоротить видобуток на 2,8 млн барелів – з 11,3 до 8,5 млн барелів. До такого ж рівня доведе свою здобич і Саудівська Аравія.

«Чорний місяць»

Опитані Bloomberg аналітики вважають, що угода не допоможе нафтовому ринку злетіти, але не дасть і потонути . Воно лише пом’якшить наслідки нафтової кризи, яка розгортається у нас на очах. У той же час глава Міжнародного енергетичного агентства назвав квітень «чорним місяцем» в історії нафтової індустрії. За словами Фатіха Біроля, світовий попит на нафту зменшився на 29 млн барелів на добу. Таким чином, ринок нафти повернувся на 1995 рік . За останні десять років попит на нафту зріс лише на 9,3 млн барелів.

