Надя Дорофеева показала, как можно обойтись без парикмахера

Украинская певица, блогер, дизайнер и просто красавица Надя Дорофеева порадовала своих поклонников необычной фотографией. Пребывая на карантине, она не теряет зря времени. Демонстрирует одежду, проводит прямые эфиры, занимается совершенствованием своей физической формы. Но на этот раз она решила отдохнуть и просто подурачиться.

Об этом написала Надя Дорофеева на своей странице в Іnstagram.

Надя Дорофеева с детских лет строил свою карьеру певицы. Для этого она участвовала во всевозможных конкурсах и часто становилась их лауреатом. А в 2004 даже попала в Англию, выиграв в программе “Черноморские игры”.

Потом до 2020 года Надя Дорофеева была исполнительницей в популярной группе “Время и Стекло”.

До карантина Надя Дорофеева занималась раскруткой своей линии одежды. Из этой короткой биографии видно, как много может и умеет Надя.

Однако, у каждого есть периоды, когда хочется просто ничего не делать.

Подобный период сейчас и у Нади Дорофеевой. На снимке мы можем видеть Надежду в образе дизайнера с множеством мелких косичек на голове. Таким образом она может сэкономить на парикмахере и стилисте.

При этом она еще успевает состроить уморительную гримасу, чем насмешила и обрадовала своих фанатов.

По мнению подписчиков, Дорофееву ничто не может испортить и сейчас она выглядит просто потрясающе. В своих комментариях они отозвались о ней, как о красавице.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 26 Апр 2020 в 6:05 PDT

: hyser.com.ua