Медики швидкої на Київщині розгромили обіцяну надбавку у 300% і масово зібралися на вихід

Близько 80% працівників станції екстреної медичної допомоги міста Біла Церква Київської області готові звільнитися, залишивши понад 300 тисяч городян без швидкої допомоги.

«Сьогодні нас можуть підтримати багато медпрацівники Київщини. Тому що в таких умовах працювати ми просто не можемо», – заявив в ефірі ObozTV голова профспілки станції екстреної медичної допомоги Білої Церкви Віктор Євтушенко.

«Ми теж люди, ми теж хочемо поваги до своєї професії, ми хочемо захисту. Не стільки захисту фінансової, хоча і це дуже важливо для нас, тому що з такими зарплатами якщо не кожен, то кожен другий медпрацівник змушений працювати або сторожем, або підробляти на інших роботах», – заявив лікар.

Він уточнив, що зарплата лікаря вищої категорії становить близько 10 тисяч гривень, з урахуванням податків на руки він отримує близько 6-7 тисяч гривень в місяць.

Євтушенко повідомив про те, що в даний час на медиків швидкої допомоги чиниться тиск, змушуючи їх підписати колективний договір. «Сьогодні на нас хочуть натиснути, насамперед, на профспілки, щоб ми погодилися підписати колективний договір на ще більше зменшення зарплати. Тобто я буду отримувати приблизно на 1,5 тисячі менше. Вони пояснюють це тим, що у держави немає коштів», – сказав він.

У цьому контексті лікар пояснив, що обіцяна надбавка лікарям у 300% насправді є погодинної, а не місячної. «Що таке 300%? За годину роботи з інфікованими хворими я отримую 1,5 гривні. З надбавкою це буде 10 гривень. Це не те ж саме, якби я отримував 10 тисяч, а буду отримувати 30 тисяч. Такого немає», – підкреслив лікар.

Він заявив, що найближчим часом медпрацівники міської швидкої очікують реакції Офісу президента на відкритий лист, адресований президенту України Володимиру Зеленському 26 квітня.