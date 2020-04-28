Світ почав виходити з карантину: які країни вже відкрилися і хто на старті

Ряд країн світу, в яких спостерігається позитивна динаміка пандемії коронавіруса, вирішили зняти карантинні обмеження і поступово повернутися у звичний режим.
Деякі держави вже дозволили роботу малого бізнесу і прогулянки на свіжому повітрі, а інші готуються зробити це вже найближчим часом.
Оглядач зібрав інформацію про те, як інші країни виходять із безпрецедентного карантину.
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Чехія, Данія, Саудівська Аравія, Норвегія вже пішли на пом’якшення карантину.
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Наступна хвиля чекає Іспанію, Італію, Швейцарію, Австрію, Нову Зеландію та інші країни.
В Україні карантин може закінчитися 11 травня.
Хто почав виходити з карантину
Чехія
У Чехії з 24 квітня послабили карантинні заходи. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни. З 27 квітня відкрили кордони для виїзду, при цьому не тільки для крайньої необхідності, але і для відпусток.
27 квітня повинні відкритися магазини з площею менше 2500 метрів, крім розташованих у торгових центрах, а також фітнес-центри і зоопарки.
11 травня будуть відкриті торгові центри, перукарні, масажні салони, музеї. 25 травня відкриють кафе і ресторани та знімуть більшість інших обмежень.
Ізраїль
В Ізраїлі з 26 квітня по 3 травня пом’якшили карантин. В країні дозволили продаж їжі в ресторанах на винос, роботу салонів краси і магазинів, крім торгових центрів, які залишаються закритими.
Уряд Ізраїлю планує обговорити відкриття дитячих садків, шкіл, торгових центрів, парків, а також послаблення карантинних обмежень для літніх людей.
Саудівська Аравія
Король Саудівської Аравії, як пише DW, з 26 квітня пом’якшив заходи для боротьби з вірусом SARS-CoV-2. Тривалість комендантської години скорочена в усіх містах, крім Мекки. Торгові центри зможуть на 2 тижні відновити роботу.
ТРЦ, а також підприємства роздрібної та оптової торгівлі з 29 квітня зможуть знову відчинити свої двері для покупців. Дозвіл буде діяти поки два тижні. Заводи і будівельні компанії також зможуть відновити роботу. При цьому кафе, ресторани, спортивні клуби, кінотеатри та перукарські залишаться закритими.
Данія і Норвегія
З 20 квітня пом’якшили карантинні заходи в Данії. Там відновили роботу підприємства малого бізнесу, відкрито школи та дитячі садки.
У Норвегії теж відкрилися дитсадки, а школи відкриються 27 квітня для учнів 1-4 класів. Паралельно норвежців закликають скористатися добровільним мобільним додатком для відстеження інфікованих COVID-19.
Польща
У Польщі 20 квітня заявили про пом’якшення карантину. На першому етапі влада має намір:
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Дозволити переміщення громадян в розважальних цілях (при збереженні соціальної дистанції).
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Відкрити для відвідування ліси і парки. Проте дитячі майданчики, як і раніше будуть закриті.
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Дозволити людям відвідувати церкви (за умови, що на 15 кв. м буде один парафіянин).
Де анонсували вихід з карантину
Іспанія
Жителям країни дозволять виходити на прогулянки і займатися спортом з 2 травня. «Якщо розвиток пандемії буде продовжуватися в позитивному руслі, як зараз, то з 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом, гуляти з людьми, з якими ми живемо. Завжди на умовах, які визначає керівництво медичних служб», – заявила влада.
При цьому в країні продовжили надзвичайний стан, що робили вже двічі до цього.
Італія
В Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів. Влада поступово запустять виробництво і дозволять працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться лише окремих регіонів.
Тільки на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл. Серед послаблень з 4 травня – дозвіл на поодинокі заняття бігом на вулиці, не більше години в день. Зараз за це передбачено штраф.
Молоді до 18 років дозволять відвідувати родичів за умови використання масок і рукавичок.
Швейцарія та Австрія
В Швейцарії з 27 квітня відновлять роботу, перукарі та фізіотерапевти, а також підприємства, що надають побутові послуги. Відкрити школи влади збираються після 11 травня, а ось бари і ресторани залишаться закритими як мінімум до 8 червня.
Пом’якшення карантинного режиму чекає і Австрії: з 1 травня відкриються магазини, перукарні, манікюрні салони і так далі. З обмеженнями відкриються і ресторани.
Нідерланди
З 11 травня карантинні заходи там пом’якшать щодо дітей. Відкриються дитячі сади, а класи початкових шкіл будуть займатися в «упівсили»: класи розіб’ють на дві або декілька груп, щоб знизити ризик захворювань. Інші учні повинні поступово повернутися до школи з 2 червня.
Нова Зеландія
З 27 квітня відновлять роботу деякі підприємства і школи, піде пом’якшення обмежень на внутрішні переміщення. Крім того, дозволять зборів до 10 осіб, зокрема, для весіль і похоронів.
Великобританія
Очікується, що вже на цьому тижні прем’єр Борис Джонсон оголосить про плани пом’якшення карантину. Це може змінити попереднє рішення про дію обмежень до 7 травня, повідомляє Telegraph.