Світ почав виходити з карантину: які країни вже відкрилися і хто на старті

Ряд країн світу, в яких спостерігається позитивна динаміка пандемії коронавіруса, вирішили зняти карантинні обмеження і поступово повернутися у звичний режим.

Деякі держави вже дозволили роботу малого бізнесу і прогулянки на свіжому повітрі, а інші готуються зробити це вже найближчим часом.

Оглядач зібрав інформацію про те, як інші країни виходять із безпрецедентного карантину.

Чехія, Данія, Саудівська Аравія, Норвегія вже пішли на пом’якшення карантину.

Наступна хвиля чекає Іспанію, Італію, Швейцарію, Австрію, Нову Зеландію та інші країни.

В Україні карантин може закінчитися 11 травня.

Хто почав виходити з карантину

Чехія

У Чехії з 24 квітня послабили карантинні заходи. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни. З 27 квітня відкрили кордони для виїзду, при цьому не тільки для крайньої необхідності, але і для відпусток.

27 квітня повинні відкритися магазини з площею менше 2500 метрів, крім розташованих у торгових центрах, а також фітнес-центри і зоопарки.

11 травня будуть відкриті торгові центри, перукарні, масажні салони, музеї. 25 травня відкриють кафе і ресторани та знімуть більшість інших обмежень.

Ізраїль

В Ізраїлі з 26 квітня по 3 травня пом’якшили карантин. В країні дозволили продаж їжі в ресторанах на винос, роботу салонів краси і магазинів, крім торгових центрів, які залишаються закритими.

Уряд Ізраїлю планує обговорити відкриття дитячих садків, шкіл, торгових центрів, парків, а також послаблення карантинних обмежень для літніх людей.

Саудівська Аравія

Король Саудівської Аравії, як пише DW, з 26 квітня пом’якшив заходи для боротьби з вірусом SARS-CoV-2. Тривалість комендантської години скорочена в усіх містах, крім Мекки. Торгові центри зможуть на 2 тижні відновити роботу.

ТРЦ, а також підприємства роздрібної та оптової торгівлі з 29 квітня зможуть знову відчинити свої двері для покупців. Дозвіл буде діяти поки два тижні. Заводи і будівельні компанії також зможуть відновити роботу. При цьому кафе, ресторани, спортивні клуби, кінотеатри та перукарські залишаться закритими.

Данія і Норвегія

З 20 квітня пом’якшили карантинні заходи в Данії. Там відновили роботу підприємства малого бізнесу, відкрито школи та дитячі садки.

У Норвегії теж відкрилися дитсадки, а школи відкриються 27 квітня для учнів 1-4 класів. Паралельно норвежців закликають скористатися добровільним мобільним додатком для відстеження інфікованих COVID-19.

Польща

У Польщі 20 квітня заявили про пом’якшення карантину. На першому етапі влада має намір:

Дозволити переміщення громадян в розважальних цілях (при збереженні соціальної дистанції).

Відкрити для відвідування ліси і парки. Проте дитячі майданчики, як і раніше будуть закриті.

Дозволити людям відвідувати церкви (за умови, що на 15 кв. м буде один парафіянин).

Де анонсували вихід з карантину

Іспанія

Жителям країни дозволять виходити на прогулянки і займатися спортом з 2 травня. «Якщо розвиток пандемії буде продовжуватися в позитивному руслі, як зараз, то з 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом, гуляти з людьми, з якими ми живемо. Завжди на умовах, які визначає керівництво медичних служб», – заявила влада.

При цьому в країні продовжили надзвичайний стан, що робили вже двічі до цього.

Італія

В Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів. Влада поступово запустять виробництво і дозволять працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться лише окремих регіонів.

Тільки на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл. Серед послаблень з 4 травня – дозвіл на поодинокі заняття бігом на вулиці, не більше години в день. Зараз за це передбачено штраф.

Молоді до 18 років дозволять відвідувати родичів за умови використання масок і рукавичок.

Швейцарія та Австрія

В Швейцарії з 27 квітня відновлять роботу, перукарі та фізіотерапевти, а також підприємства, що надають побутові послуги. Відкрити школи влади збираються після 11 травня, а ось бари і ресторани залишаться закритими як мінімум до 8 червня.

Пом’якшення карантинного режиму чекає і Австрії: з 1 травня відкриються магазини, перукарні, манікюрні салони і так далі. З обмеженнями відкриються і ресторани.

Нідерланди

З 11 травня карантинні заходи там пом’якшать щодо дітей. Відкриються дитячі сади, а класи початкових шкіл будуть займатися в «упівсили»: класи розіб’ють на дві або декілька груп, щоб знизити ризик захворювань. Інші учні повинні поступово повернутися до школи з 2 червня.

Нова Зеландія

З 27 квітня відновлять роботу деякі підприємства і школи, піде пом’якшення обмежень на внутрішні переміщення. Крім того, дозволять зборів до 10 осіб, зокрема, для весіль і похоронів.

Великобританія

Очікується, що вже на цьому тижні прем’єр Борис Джонсон оголосить про плани пом’якшення карантину. Це може змінити попереднє рішення про дію обмежень до 7 травня, повідомляє Telegraph.