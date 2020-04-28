WP: Спецслужби США багаторазово попереджали Трампа про небезпеку коронавіруса

Протягом січня і лютого спецслужби США більше десяти разів попереджали президента Дональда Трампа про загрозу, яку несе коронавірус, у своїх щоденних звітах.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Washington Post.

Співрозмовники видання відзначають, що окрім попереджень про небезпеку поширення COVID-19, господар Білого дому отримував від силовиків інформацію про те, що КНР приховує дані про масштаби трагедії і кількість її жертв.

Так, стверджується, що до кінця лютого американський лідер відмовлявся сформувати цільову групу Білого дому з коронавирусу. При цьому ще в кінці зими заступник радника з національної безпеки Метью Поттингер наполягав на необхідності припинення авіасполучення з європейськими країнами. Але Трамп зважився на це тільки в березні.

В даний час США лідирує за кількістю випадків інфікування COVID-19 і пов’язаних з ним смертей. Захворіли понад 988 тисяч осіб, летальних випадків — більше 56 тисяч.