У Києві за минулий тиждень зафіксували 3,5 тисяч хворих на грип і ГРВІ

За минулий тиждень на грип та ГРВІ в столиці захворіли 1 тис. 434 дітей і 2 тис. 91 дорослий

У Києві з 20 по 26 квітня 2020 року зареєстровано 3 525 тис. хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За минулий тиждень на грип та ГРВІ в столиці захворіли 1 тис. 434 дітей і 2 тис. 91 дорослих. В медичні установи за цей період госпіталізовано 16 осіб, з них 9 — діти.

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 28,8% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. У структурі захворюваності діти становлять 40,7%, а на попередньому тижні цей показник був на рівні 39,6%.

В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 84,4%.