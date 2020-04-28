«Проводити заклик зараз — державний злочин». Валентина Мельникова про призов в армію в умовах пандемії

Напередодні в Міноборони заявили, що призовні комісії в рамках весняного призову в армію почнуть працювати після 6 травня, а відправка новобранців на службу розпочнеться після 20 травня. Відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова розповіла The Insider, що поки країна знаходиться на самоізоляції, проводити призовні заходи просто неможливо і небезпечно.

Поки країна на самоізоляції, ніякого призову бути не може, тому що в розпорядженнях голів суб’єктів федерації немає такої причини для покидання самоізоляції як «проходження призовних заходів». Заклик – це величезна кількість медичних процедур. В першу чергу, людина повинна отримати направлення у військкоматі в свою поліклініку і обов’язково зробити п’ять обов’язкових досліджень – аналіз сечі, крові, аналіз крові на віруси ВІЛ, гепатит C та сифіліс, флюорографію і кардіограму. Покажіть мені поліклініку, яка буде зараз це робити. Друга процедура – це медична комісія та призовна комісія. Як правило, там мухомори, яким далеко за 65. Яким чином вони будуть залишати свою самоізоляцію?

В указі «Про призов» – 130 000 чоловік, а комісії повинні викликати 1 300 000, тому що у нас не індивідуальний заклик, а мобілізаційна форма. Викликають всіх, у кого закінчилися або закінчуються відстрочки по навчанню, кому виповнилося 18 років, у кого були медичні документи, за якими потрібно провести додаткові стаціонарні обстеження. Яка лікарня візьме зараз ці десятки тисяч призовників з їх хронічними захворюваннями?

Я допускаю, що Генштаб і цей начальник, не можу згадати його прізвище від злості, вони думають, що хлопці як ідіоти прийдуть у військкомат, їм там швиденько в якій-небудь кімнаті сунуть порядку з речами і все? Вони звідти вирушать до війська чи що? Не вийде так.

В умовах будь-якої епідемії, холера, чума, сибірська виразка, проводити заклик — державний злочин, тому що це скупченість, транспортування людей через великі простори невідомо як і на чому, вступ у військові частини людей з невідомим медичним бекграундом. Поки вони їдуть в ешелоні з Калінінграда в Хабаровськ – чого вони там по дорозі понахватают? Це безумство.

Можливо, хворі коронавірусом у військових частинах вже є, але не дуже зрозуміло, сортують їх як-то чи це просто йде як ГРВІ. Поки нарікань немає, значить нічого важкого немає. Ми б дізналися. Батьки більш-менш стежать за тим, що там відбувається, зідзвонюються з хлопцями.

Ми прекрасно знаємо, що твориться у військових частинах. У нас же є порок радянський, коли людина скаржиться, що погано себе почуває, що у нього нежить і температура, йому кажуть, «ти просто косиш і не хочеш служити». І так поки він не зляже замертво. Ось в чому проблема.

Якби Міноборони чесно сказала, що «у нас в медичних ротах, у частинах і шпиталях, знаходяться стільки-то хворих з респіраторними захворюваннями» – з’явилася якась ясність. Але поки вони говорять лише про те, що без них стало відомо про курсантів, про цих Алабинских підготовках до параду. Звітують про те, що і так всі знають.