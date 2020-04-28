У травні бюджет Росії буде отримувати від експорту нафти менше $1 за барель Детальніше на

У травні ставка мита на експортується з Росії нафту скоротиться на 87% і опуститься до мінімуму — менше $1 за барель

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку в рамках ОПЕК+ не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти, попереджає Bloomberg. (Раніше Bloomberg називав згоду Росії на нову операцію «болючою поступкою».) За даними агентства, в травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року, коли був введений існуючий механізм їх справляння.

Розмір експортного мита на нафту встановлюється на наступний місяць, виходячи з середньої ціни Urals протягом місяця — з середини поточного місяця до середини попереднього. За даними Мінфіну Росії, з 15 березня по 14 квітня барель Urals коштував у середньому $19,00075, а тонна — $138,7. У результаті з 1 травня розмір експортного мита складе $6,8 за тонну Urals або приблизно $0,93 за барель.

У квітні розмір мита становить $52 за тонну або $7,12 за барель. Таким чином, у наступному місяці її ставка скоротиться на 87%.

У той же час ставка мита на експортовану високов’язких нафту знизиться з $5,2 до $1 за тонну ($0,137 за барель), а пільгова ставка мита на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища залишиться нульовою.

У травні випадають доходи бюджету від зниження експортних мит на нафту, нафтопродукти і газовий конденсат можуть скласти близько $4 млрд, випливає з даних Мінфіну, що частково буде скомпенсоване надходженнями за демпферному механізму (доплати нафтовиків в бюджет при низьких цінах на нафту) — близько $1 млрд. За даними Мінфіну, в березні нафтові компанії виплатили до бюджету за демпферному механізму 10,5 млрд руб.

Вказуючи на низькі ціни на фізичних ринках нафти (на початку квітня вартість барреля Urals на ринку Північно-Західної Європи падала до $10,54, в середині місяця вона становить менше $17), Bloomberg попереджає, що російському бюджету доведеться жити в умовах наднизьких доходів від нафти «і після травня».

При ціні Urals до $15 за барель федеральний бюджет різко втрачає нафтогазові доходи: експортне мито на нафту обнуляється, ПВКК падає в кілька разів, приблизно до 240 млрд руб. у рік (з урахуванням прогнозу по видобутку в 2020 році). Для порівняння: в 2019 році ці податки принесли бюджету 6,8 трлн руб. або близько 35% доходів.

Напередодні, 15 квітня, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль попередив, що квітень 2020 року може стати найгіршим місяцем в історії світової нафтової індустрії і увійти в аннали як «Чорний квітень».

9 березня, після того, як учасникам угоди ОПЕК+ не вдалося домовитися про продовження угоди, вартість бареля нафти марки Brent впала на 24,1%, а 30 березня опустилася нижче $22. Менш ніж за два тижні барель Brent впала в ціні більш ніж на 40%, а з початку року — в три з гаком рази (8 січня нафта торгувалася близько $72 за барель). На тлі нової угоди, яка вступить в силу в травні, ціна бареля Brent піднімалася до $36,4, проте потім знову знизилася. 16 квітня вартість бареля Brent варіюється в діапазоні $27-29.

