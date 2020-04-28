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Эксперты рассказали, какие виды рака передаются по наследству

28.04.2020

Специалисты из области здравоохранения поделились списком онкологических заболеваний, которые могут передаваться по наследству. Об этом сообщает «Хемотека».

Медицина неоднократно сталкивалась со случаями, когда пациент тревожился из-за мыслей о потенциальном заболевании раком и тем самым портил себе жизнь, даже если его опасения не оправдались.

Известно, что семейный амамнез может влиять на то, что у человека присутствует страх онкологического заболевания.

Среди довольно большого количества людей существуют истории о том, как некто среди их родных боролся с раком. Более того, порой этот недуг касается нескольких представителей семей, поэтому порой люди полагают, что они обречены.

Тем не менее, человеку вовсе необязательно тревожиться о возможном недуге лишь по той причине, что кто-либо в его роду столкнулся с онкологической болезнью, ведь специалисты полагают, что с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям можно бороться соответствующей профилактикой.

Эксперты рассказал о трёх генетических моментах, которые влияют на предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. Так, известно о конституции, врождённой слабости и диатезе.

В частности, конституция из себя представляет то, чем характеризуется организм человека. Иначе говоря, речь идёт о личных и наследственных особенностях.

Если человек хочет более подробно изучить свой организм, тогда ему может помочь генетическая диагностика, ведь благодаря ему удастся пролить свет на все недочёты организма и его слабые места. Тем не менее, для составления более полной картины пригодится консультация врача и изучение последним родословной потенциального пациента.

: hyser.com.ua

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