У РФ боксери борються з коронавірусом, запускаючи в небо полотно з Ісусом

Федерації боксу Росії запустили в небо величезне полотно з зображенням Ісуса Христа. Полотно прикріпили до повітряної кулі, який запустили у небо.

Відео з’явилося в Instagram генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова.

“Увага, максимальний репост! Викладаємо відео у себе в стрічку! Допомагаємо людям масками і антисептиками, допомагаємо продуктами, робимо добрі справи, піднімаємо духовність! Бокс за сильну Росію! Бокс об’єднує!” – прокричав у себе в Instagram Кремльов.







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ВИКЛАДАЄМО ВІДЕО У СЕБЕ В СТРІЧКУ! Допомагаємо людям масками і антисептиками, допомагаємо продуктами, робимо добрі справи, піднімаємо духовність! 🙏🙏🙏 Бокс за сильну Росію! Бокс об’єднує! #спасиисохрани #бокспомогает

Допис, поширений Умар Кремльов (@umar_kremlev) 27 k ві 2020 р. о 2:05 PDT