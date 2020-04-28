У РФ боксери борються з коронавірусом, запускаючи в небо полотно з Ісусом

Федерації боксу Росії запустили в небо величезне полотно з зображенням Ісуса Христа. Полотно прикріпили до повітряної кулі, який запустили у небо.
Відео з’явилося в Instagram генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова.
“Увага, максимальний репост! Викладаємо відео у себе в стрічку! Допомагаємо людям масками і антисептиками, допомагаємо продуктами, робимо добрі справи, піднімаємо духовність! Бокс за сильну Росію! Бокс об’єднує!” – прокричав у себе в Instagram Кремльов.
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ВИКЛАДАЄМО ВІДЕО У СЕБЕ В СТРІЧКУ! Допомагаємо людям масками і антисептиками, допомагаємо продуктами, робимо добрі справи, піднімаємо духовність! 🙏🙏🙏 Бокс за сильну Росію! Бокс об’єднує! #спасиисохрани #бокспомогает