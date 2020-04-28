На Миколаївщині обвинувачений плюнув в обличчя судді і заявив, що у нього коронавірус

У Миколаївській області обвинувачений плюнув судді в обличчя, заявивши, що був заражений коронавірусом і зараз хворий на гепатит.

Про це повідомили в прес-центрі судової влади.

Зазначається, що чоловік звинувачується за статтями «крадіжка», «навмисне убивство» та «розбій». 23 квітня під час розгляду клопотання прокурора про продовження йому запобіжного заходу обвинувачений почав висувати свої вимоги.

«В грубій формі, з використанням нецензурних слів, обвинувачений кричав, що суд є «приватним підприємством і шарашкіна контора», яка працює на замовлення, він знає господаря суддів і ліквідує суддів швидше, ніж сам господар», – повідомила суддя Ольга Киримова.

Потім, за її словами, обвинувачений через отвір скляній решітки, де він перебував, двічі плюнув в область голови і обличчя». Суд оголосив перерву, а після відновлення засідання обвинувачений заявив, що він хворів коронавірусом і хворий на гепатит.