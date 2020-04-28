В Чорнобильському заповіднику розповіли, де продовжують горіти ліси зони відчуження

Пожежники борються з вогнищами пожежі в зоні відчуження. Зокрема, вирито безліч протипожежних розривів та створено майже тисячу кілометрів мінералізованих смуг.

Про це повідомила прес-служба Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника в Facebook.

“Ведуться роботи з облаштування протипожежних розривів до яких залучена важка інженерна техніка ДСНС і додатково 5 путепрокладчиков Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 998 км. мінералізованих смуг”, – зазначено в повідомленні.

Радіаційний фон по Києву і області в межах норми і не перевищує природних фонових значення. У Києві – 0,015 мР/год, у Київській області – 0,011 мР / год. При допустимій тлі 0,05 мР /год, у Чорнобилі зафіксовані значення 0,021 мР/год, на КДП “Дитятки” 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год

Відзначається, що заповідник продовжує працювати в штатному режимі, якщо не вважати введені карантинні обмеження. Всі зусилля співробітників заповідника спрямовані на оцінку збитків від пожежі і допомогу тваринам, які залишилися без будинку і їжі.