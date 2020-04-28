Віктор Гандзюк прокоментував завершення слідства у справі про вбивство доньки

Батько Катерини Гандзюк Віктор прокоментував завершення досудового слідства щодо двох фігурантів справи — Олексія Левіна (Москаленко) та Владислава Мангера.

У коментарі hromadske він зазначив, що вважає таке рішення прокуратури передчасним, бо це може свідчити про домовленість підозрюваних зі слідством.

«Я бачу тут дві причини. Перша — можливо, домовилися. А друга — просто, можливо, бажання у нинішнього керівніцтва прокуратури такого трешу, хайпи, успіху, небажання далі розслідувати», — сказав Віктор Гандзюк.

Він нагадав, що передачі справи до суду вимагав саме захист підозрюваного замовника Владислава Мангера.

«Як тільки почалася екстрадиція Левіна, то одразу адвокати Мангера почали вимагати термінової передачі справи в суд. Очевидно для того, щоб Левін не встиг дати покази в суд. А Венедіктова зробила те, що просив Мангер — Левін показів не давши, Павловський показів не давши, а справа йде до суду. Схоже, що домовились», — сказав батько Катерини.

Віктор Гандзюк обурений, що слідство не назвав прізвищ Гордєєв і Рищук: «Ми вважаємо їх безумовно причетними».

Він упевнений, що слідство мало б використати ще три наявних місяці для збору більшої доказової бази, бо зараз доказів недостатньо.

Також батько Гандзюк заявив, що звістка про завершення слідства була для нього і адвоката новиною.

«Не залучався наш адвокат до цих дій, ніякої інформації не надходило. І два ключових свідки Левін, Павловський не дали свідчень. Ще були слідчі дії, які ініційовані стороною потерпілих, ми просили допитати, були люди готові дати свідчення, ніхто не цікавився», — заявивши він.

Віктор Гандзюк розповів, що мав розмову з генпрокурором Іріною Венедиктовою, альо, на його думку, це були «загальні фрази».