Одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні – «Укрнафтобуріння» (належить Ігорю Коломойському, Віталію Хомутинніку і Павлу Фуксу) – за три місяці 2020 року видобула 197 млн кубометрів природного газу, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяг видобутку нафти і конденсату збільшився на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 23,2 тис. тонн, повідомили у прес-службі компанії.

В цілому за Сахалінським родовищем видобуток газу за перший квартал 2020 року склала 226,3 млн кубометрів, а видобуток нафти і конденсату — 24,6 тис. тонн, що на 11% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Обсяг видобутку «Укрнафтобуріння» в березні склав 65,2 кубометра природного газу і 7,6 тис. тонн нафти і конденсату.

«Незважаючи на світову економічну кон’юнктуру і суворі карантинні заходи, УНБ продовжує нарощувати виробничі результати і концентруватися на сучасних технологіях підтримки і збільшення обсягів видобутку. Наша професійна команда утримує високі стандарти якості роботи. Однак необхідно враховувати, що галузь видобутку вуглеводнів зараз знаходиться в складній ситуації. Вимушене скорочення інвестицій у нафтогазовидобуванні може негативно позначитися на енергонезалежності України. Стратегічно важлива для країни галузь зараз особливо потребує актуальних законодавчих ініціативах та підтримки держави», — прокоментував результати голова правління «Укрнафтобуріння» Михайло Бакуненко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укрнафтобуріння» збільшила чистий прибуток в 1,6 рази – до 3,18 млрд грн.

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Газова компанія Коломойського, Хомутинніка та Фукса наростила видобуток оновлено: 28 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0