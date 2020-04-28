Російської пшениці стало не вистачати

Покупцям російської пшениці по всьому світу, які прагнуть наростити власні запаси на тлі пандемії коронавіруса, стало не вистачати поставок. Про це пише Bloomberg.

Російський Мінсільгосп ввів тимчасову квоту на експорт в кінці березня. Вона передбачала вивезення до кінця червня не більше семи мільйонів тонн, однак покупці вибрали її вже 26 квітня.

Як зазначає агентство, багато інші постачальники також обмежили поставки, тому світу загрожує серйозний дефіцит продовольства і як наслідок підвищення цін. В покупках зацікавлені такі країни, як Єгипет і Туреччина. Вони скуповували російську пшеницю, поки це було можливо.

У свою чергу російські експерти не виключають, що забороною на експорт скористаються інші постачальники, наприклад європейські та американські.

Крім пшениці, Росія зупинила постачання за кордон жита, меслину, ячменю і кукурудзи. У Мінсільгоспі пояснили такі дії можливістю забезпечити внутрішні потреби в зерні. Виняток зроблено тільки для низки пострадянських країн.

Безпосередньо перед введенням квоти на вивезення стало відомо, що російська пшениця подорожчала до максимального за всю історію рівня і обігнала за вартістю нафту.