Рівень довіри до Путіна впав до мінімуму з 2006 року

Рівень довіри росіян до президента Путіна впав до мінімуму за 14 років. На відповідний відкритий питання ВЦВГД позитивно відповіли 28,3 відсотка респондентів.

Довіра до президента Росії Володимиру Путіну зараз відчувають лише 28,3 відсотка співгромадян. Такі результати соціологічного опитування ВЦВГД, проведеного в березні, опубліковані в понеділок, 27 квітня. Це найнижчий показник з початку проведення подібних досліджень в січні 2006 року, в ході якого задається відкрите запитання: “Якщо говорити про політиків, кому Ви довіряєте?” У грудні 2019 року рівень довіри до Путіна вперше впав нижче 30% – до 29,8%. У січні він піднявся до 30,6%, але в лютому знову опустився до 29%.

На пряме запитання про довіру конкретно до Путіна, який ВЦВГД ставив 19 квітня, позитивно відповіли 69,8% респондентів. Пік довіри Путіну за опитуванням, проведеним з закритим питанням, спостерігався 26 січня 2020 року – 73,9%. 22 березня рівень довіри впав до позначки – 67%.

Після травня 2019 року, коли про довіру Путіну на відкрите запитання заявили лише 30,5% респондентів, соціологи ВЦВГД стали використовувати закритий питання, який передбачає чітку відповідь (“Скажіть, будь ласка, ви довіряєте або не довіряєте [тому чи іншому політику]?”). За новою методикою, в кінці травня 2019 року про довіру президенту заявили 72,3% опитаних, про недовіру – 23,7%.

Рівень довіри жителів Росії до прем’єр-міністрові Михайлу Мишустину склав 52,1%, показало опитування з закритим питанням, проведене в середині квітня.