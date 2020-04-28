Влада США можуть почати платити нафтовим компаніям за відмову від видобутку

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість виплати компенсації американським виробникам, залишає нафту в надрах землі, щоб уникнути надлишку на ринку, який призвів до падіння цін і став причиною банкрутства деякі бурових компаній, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією високопоставлених представників американської адміністрації, соответстующий розробило план Міненерго країни. Згідно йому компаніям, які запаси нафти в розмірі 365 млн барелів не будуть добувати, а «перетворювати в запаси уряду США на випадок НС», покладені компенсації, уточнили джерела.

У першій половині дня 16 квітня ф’ючерси на американську нафту BRENT опустилися нижче $20 за барель вперше за 18 років, відзначає Bloomberg.

Зараз законодавство дозволяє Міненерго резервувати до 1 млрд барелів нафти на випадок НС без будь-яких обмежень. Це створює юридичну можливість для зберігання нафти за межами держрезерву і для блокування її видобутку. Фактично уряд купує знаходиться під землею нафту, просячи виробників не здобувати її.

На виконання плану можуть знадобитися мільярди доларів асигнувань від конгресу, нещодавно відмовив адміністрації президента виділення $3 млрд на покупку нафти для стратегічного резерву, уточнює Bloomberg.

Трамп 3 квітня поцікавився у міністра енергетики Ріка Перрі «де ще можна зберігати нафта» і як збільшити держрезерв. За інформацією джерел, відомство також вивчає можливість зберігання нафти у плавучих танкерах, невикористаних резервуарах НПЗ і підземних соляних печерах.