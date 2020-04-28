“Справа Гандзюк” — “злита”

Це нікого голова СБУ Іван Баканов і генпрокурор Ірина Венедиктова.

27 квітня Служба безпеки України розказала, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Про це заявив очільник СБУ Іван Баканов, якого цитує пресслужба відомства: «Усі готові матеріали, співробітники СБУ фахово нікого свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання».

Згідно з повідомленням СБУ, за версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування.

Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

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“Поспіхом завершене розслідування”: позиція адвоката сім”ї загиблої Масі Найєма (Masi Nayyem):

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Слідство розвалюється – батько загиблої Віктор Гандзюк

Ще місяць тому прокурори намагалися продовжити терміни слідства у цій справі через те, що слідство ще не забезпечило усієї повноти доказів. Наразі не проведена частина слідчих дій, лишаються недопитаними частина свідків. Про це у коментарі для Радіо Свобода говорити батька загиблої актівісткі Віктор Гандзюк.

На його думку, слідство розвалюється, і про причини цього слід запитувати в президента Володимира Зеленського, який брав на себе особисту відповідальність за справу Катерини Гандзюк.

«Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Не вирішено дуже багато питань: немає показів Левіна, немає показів Павловського, не згадуються Гордєєв та Грищук, немає ніяких зауважень з приводу тих співробітників поліції, які розвалювали слідство, – каже Віктор Гандзюк, якого цитує Радіо Свобода.

«Власне, – продовжує він. – Генеральна прокуратура зробила ті, чого чекали адвокати Мангера. Тобто незавершену справу передати до суду – це зняти з себе відповідальність, зняти відповідальність зі Служби безпеки України, перекинути все на суд. А для суду явно буде недостатньо доказів. Я не знаю, чому це сталося. Не хочеться думати, що Мангеру вдалося якимось чином вплинути на Генеральної прокуратури. Я вважаю – це злочин. Злочин – в такому стані всі передати до суду».

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Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.

Активісти «Хто замовив Катю Гандзюк» считают, що офіс генпрокурора «злив» справу про розслідування вбивства актівісткі, на їхню думку, замовник злочину Владислав Мангер домовився з прокуратурою на найвищому рівні.

Про це розказала Facebook-сторінка «Хто замовив Катю Гандзюк»:

«Друзі, разом із вами ми нікого дуже багато аби покарати усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні справу обурювали.

Нас із вами вчергове годують лайном… Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Каті Гандзюк. Зеленський привів до влади Ірину Венедіктову, яка всього за 40 днів розвалила справу і тепер діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Каті.

Будемо вимагати у президента пояснень». Активісти повідомили, що влаштують акцію о 19.00 рік біля Офісу президента. На їхню думку, винним вдалося домовитися із генпрокурором Венедіктовою і справу «обурювали».

Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування, тому що:

До кінця розслідування ще три місяці. Слідчі дії та негласні слідчі дії — незавершені. Не завершили навіть ті слідчі дії, які були ініційовані потерпілими і клопотання за яким були задоволені.

Передати справу до суду «як є» (без збору додаткових доказів) вже дуже довго просять адвокати одного із замовників вбивства — Владислава Мангера. Розраховуючи таким чином на виправдовувальний вирок;

ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера;

Організатор злочину Олексій Левін так і не давши свідчень і заявивши про відмову співпраці зі слідством;

Павловський також не давши жодних свідчень.

Активісти считают, що Мангер заплативши Левіну та його рідним за мовчання.

Також вони стверджують, що Мангер домовився з ОГП на найвищому рівні: «Інакше важко пояснити навіщо слідству нехтувати 3-ма місяцями, які залишились для збору доказів і обривати слідчі дії».

Крім того активістів не влаштовує те, що досі немає клопотання в суд на відсторонення Мангера від посади, адже одного разу «він не прийшов до суду, а потім показував довідку з лікарні, яка підпорядковується обласній владі, невідстороненим представником якої він власне є».

Також немає підозри правоохоронцю, який сказавши Левіну тікати з країни. Ця справа у ДБР.

Під час брифінгу не звучало інформації про причетність чи не причетність до злочину колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрея Гордєєва та ексзаступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.

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Активіст Olga Khudetska детально розписала що має насторожити пересічного глядача при перегляді брифінгу про раптову передачу справи Каті Гандзюк до суду:

Що має насторожити пересічного глядача при перегляді брифінгу про раптову передачу справи Каті Гандзюк до суду?

1. Довго і смерть прокуратура рубалась в суді, щоб продовжити рядки слідства ще на кілька місяців.

Зрозуміло чому — з щойно привезеним Левіним потрібно було провести купу слідчих дій, ще про низку слідчих дій клопотали представники родини загиблої.

І тут зненацька, ледве вичерпавши місяць здобутого в смертельних рубках додаткового часу(лишається ще три місяці) — слідство вирішує терміново передавати справу до суду «як є». Під час карантину, ага.

2. Хто пропустивши — ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк» писала про те, що саме цього і домагалися у підкилимних домовленостях з ГПУ ходоки від підозрюваних. А саме — передати як є, без свідчень Павловського, Левіна, додаткових слідчих дій, завершення негласних слідчих дій, і оцього всього. Детальніше тут: https://cutt.ly/Vya5Zv1

3. Пояснення раптовості — «багато було нарікань про довге розслідування, і ми вирішили, що справа має бути розслідувана в розумні строки». Ми — це прокуратура. Яка місяць тому у суді рубалась за продовження строків ще на 4 місяці, і вважала таке продовження цілком розумним. А тепер воно різко перестало бути розумним, прямо під час карантину. А питання про раптову передачу справи до суду прокурори тут же затаврували «маніпуляцією змі».

4. На відео вручення обвинувального акта радісний кивок Мангера довелося аж обрізати в польоті, щоб не палитись. Його адвокат не може приховати своєї радості і пише щасливі коменти на сторінці ініціативи «Хто замовив Каті Гандзюк», про те, що передача справи до суду зараз — це «отлічно».

5. Щонайменше тричі під час брифінгу прокурори прямимо текстом сказали, що матеріалів достатня для передачі до суду, для завершення слідства, для складання обвинувального акта. І ні разу не прозвучало — що цього буде достатня для доведення в суді вини і обвинувального вироку. А їм же її ще доводити, так. Але нічого, завжди можна спихнути на хріновий суд результат.

6. Питання від журналістів у справі херсонського главмента, який попередив Левіна, аби тієї тікав, як і про вирубку ліса від журналістів звучали як «на якому етапі така-то справа». Прокурор Романчук відповідав лише, яке відомство навіть не розслідує — «перевіряє вказані факти». Типом сказати, що попередження ментами Левіна розслідує ДБР — це відповідь на питання, на якому етапі слідства ця справа.

7. Питання по суті Катіної справи під час брифінгу впирались у відповідь про таємницю слідства. Це є нонсенсом після того, як оголошено обвинувальний акт і обвинуваченим надано повністю доступ до всіх матеріалів слідства.

Отже, тепер слідство знає матеріали, прокуратура теж, обвинувачені теж, їх адвокати — теж. Тож від кого тримають у таємниці матеріали? Від родини загиблої і суспільства. Нормальна таємниця слідства?

8. На брифінгу кілька разів наголосили, що група виконавців отримала 3-6 років ув’язнена язнення. Це означає, що перший з них вийде з тюрми вже через рік. Інші теж незабаром підтягнуться. Це після вбивства особливо мученицьким способом. Про що прокурори промовчали — так це про те, що такі малі рядки були отримані, бо виконавці пішли на догоду. Без їх свідчень, казали нам, нічого не буде.

9. І?? Де їх свідчення?

10. А якщо їх нема — де перегляд угоди і нормальні рядки? (Закон передбачає таке, якщо обвинувачені не виконують догоду)

11. Де свідчення Павловського? вироку по ньому ще нема, але в суд передано також угода, укладена ним зі слідством. За спиною в родини. Без їх дозволу. Бо його просто виділили в окреме провадження, в якому не визначили потерпілих, а отже не було в кого питати дозволу на догоду. Хитро? Нормальна прокуратура? Це при тому, що його реальну роль свідомо применшили до «недонесення про злочин», хоча, за даними друзів Каті, він був організатором на рівні з Левіним.

12. Угоду з Павловським пояснювали при цьому теж тім, щоб без його показів ніяк. І що ви думаєте? Він не давши показів. Угоду з ним з суду ніхто не відкликав (хоч і не розглянули її ще, вже 10 раз перенесли суд в Одесі, на який щоразу їздить батько Каті та її друзі).

13. Де клопотання в суд на відсторонення Мангера від посади? Нагадаю, він якось не прийшов до суду, а потім показував довідку з лікарні, яка підпорядковується обласній владі, невідстороненим представником якої він власне є.

14. Де підозра того менту, який сказавши Левіну тікати?

15. Де відкрите провадження про передачу від Мангера до родичів Левіна коштів за мовчання? Інформацію про це було оприлюднено в інтернеті та в ЗМІ, що є підставою для відкриття провадження. Де воно?

16. І нарешті, весь брифінг прокурори старанно робили вигляд, що в цій історії зовсім немає місця Гордєєву з Рищуком

Вісь що не так з цим брифінгом, з цією прокуратурою і з цією венедиктовою.

о 19:00 люди виходять під офіс президента за поясненнями

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Близько сотні активістів ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» прийшли під Офіс президента на акцію протесту з вимогою пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової через завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

Про це повідомило Hromadske

Учасники акції обурилися завершенням досудового слідства, що на їхню думку є передчасним, адже прокуратура та СБУ мають ще 3 місяці.

На думку активістів, це свідчить про «злиття справи» новою генеральною прокуроркою Іріною Венедіктовою та грає на користь стороні захисту, оскільки останні зможуть заявляти про недостатню кількість доказів.

Активісти на акції попалили файєри та скандували «Венедіктову у відставку» і «Хто замовив Катю Гандзюк».

До мітингарів вийшли речниця президента України Юлія Мендель та прокурор у справі Андрій Сенюк. Мендель запевнила, що почула, чим не задоволені активісти та додала, що наразі реакції від президента ще немає.

Фото: Назарій Мазилюк

Фото: Назарій Мазилюк

Після кількахвилинних словесних перепалок із прокурорами, активісти пішли під будинок, де імовірно мешкає Венедіктова, щоб з нею зустрітися.

Фото Roman Sinicyn: “Панночко привіт. Тепер це тобі супроводжуватиме постійно, разом з Зеленським”.

На асфальті перед входом смороду написати «Тут живе подруга вбивць Гандзюк». Після цього акція закінчилася.

Далі буде.

Аргумент