Леонід Гозман: Похвальне слово Шарикову – де взяти гроші?

Світ нескінченно складний, і «кожна проблема має просте, зрозуміле народу невірне рішення». Прості рішення пропонують люди дурні або цинічні і ведуть вони лише до нещасть і несправедливості. А ось ефективні кроки завжди складні і незрозумілі, їх виробляють фахівці, їх пропозиції нікому не подобаються і заздалегідь, ще до свого озвучування їх називають непопулярними заходами.

Майже завжди так воно і є. Наприклад, репресивні заходи – то ж відрубування рук злодіям – вже куди простіше — у стратегічній перспективі не пригнічують злочинність, знищення небезпечних тварин призводить до порушення екологічного балансу, а обмеження хорошими людьми поганих веде до божевільної крові. Але все це вірно лише на великих часових відрізках.

А ось на малих, так надзвичайної ситуації працюють як раз максимально прості заходи. Не можна знищувати вовків, але якщо конкретний вовк напав на вас, здорово буде, якщо ви зможете його вбити. А якщо грабіжник – зупинити його, чим зможете – кулаком, цеглою чи кулею, не розбираючись в тому, як брак материнської любові визначив його важку долю.

Шариковское «поділити» цілком адекватно ситуації стихійного лиха, коли в умовах нестачі їжі громадянам її просто видають всім порівну.

У нас теж лихо. І воно вимагає надзвичайних заходів, розрахованих саме на дуже коротку перспективу, а значить, швидких і простих.

Пропозиції Навального («П’ять кроків») мені здаються абсолютно адекватними, тому я одразу ж підписав петицію. Треба, щоб не було голодних. Не тільки взагалі – для цього потрібні дуже складні системні кроки, а зараз, на наступному тижні. Причому, це не просто природна для двадцять першого століття гуманність – це в інтересах і тих, кому голод не загрожує. Ви ж не хочете вибуху злочинності?

Але я не фахівець, я не знаю, як роздруковується стабфонд і скільки на це потрібно часу? Впевнений, що все можна зробити, причому швидко, але конкретних порад давати не можу, так ніхто їх і не просить. Зате я бачу, звідки можна взяти гроші на перший час, зате швидко і, абсолютно точно, не розганяючи інфляцію.

Всім чиновникам аж до закінчення пандемії і зняття всіх обмежень для громадян повинна бути встановлена зарплата в два МРОТ (або, припустимо, в ті сімнадцять тисяч, які президент визначив кордоном для середнього класу), причому, без жодних преміальних, доплат за ненормований робочий день та інших хитрощів. Вивільнені гроші – безпосередньо нужденним. Звичайно, гроші маленькі, лише на перший час, але навіть коштів від скорочення зарплати депутатів Державної Думи вистачить на виплату щомісячного посібники, мінімум, десяти тисячам їх, начебто, виборців.

Взагалі-то я проти зрівнялівки. Я за те, щоб чиновникам платили добре (якщо, правда, вони підконтрольні суспільству). Але у нас же спільна для всіх біда. Прояв владою солідарності з тими, ким вона управляє, видається природною. У багатьох країнах, до речі, чиновники самі йдуть на подібні заходи, не чекаючи стусанів. А якщо Путін прийме таке рішення, то депутати та інші начальники, напевно, заявлять, що самі про це просили, бо хотіли розділити труднощі з народом. До речі, якщо хто хвилюється, якість життя чиновників не постраждає – мало хто з них при Путіні живе на зарплату, навіть на більшу. Для багатьох вона, скоріше, елемент престижу, як службова машина і шофер.

Але якщо суспільство не буде знижувати тиск і доб’ється від влади, щоб вони стали допомагати людям, а не годувати їх посланнями з бункера, то виникне ще одне завдання. Потрібно буде вимагати створення громадських рад – на федеральному рівні і на місцях – для контролю за розподілом допомоги. По-перше, це наші гроші, з наших податків. По-друге, якщо наша рідна держава не тримати за руку, воно і це вкраде!